HEMLÖSHET År 2025 slogs rekord i antalet vräkningar, enligt Kronofogden. Vid 3.330 tillfällen tvingades hyresgäster, inklusive barn, efter att ökade levnadskostnader och knappa ekonomiska marginaler gjort att de inte kunnat betala hyran.

Det är en ökning med nio procent jämfört med året innan. Jämfört med år 2020 är det en ökning med hela 60 procent.

– Vi vet att många prioriterar hyran in i det sista när ekonomin är pressad, men trots det får man det inte att gå ihop, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Sedan 2008 har Sverige en nollvision om att vräka barn. Sedan denna vision infördes har över 10.000 barn blivit vräkta tillsammans med sina föräldrar. År 2025 var 824 av de vräkta barn.

– Det är samhället som har misslyckats. När barnvräkningarna ökar i den här omfattningen är det ett tydligt tecken på att något är fel. Vi har nästan en halv miljon överskuldsatta personer i Sverige. Det säger sig självt att det behövs fler och kraftfullare åtgärder, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen, till Aftonbladet.