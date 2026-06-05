Första kubanska laget till Gothia Cup: ”Extra viktigt att visa att de har vänner runt om i världen”

Efter två år av insamling via Fredsloppet är det snart dags, i sommar ska ett kubanskt ungdomslag för första gången delta i Gothia Cup, världens största fotbollsturnering för ungdomar.

– Vi har jobbat hela vintern och våren på att omsätta de här insamlade medlen i att få hit laget. Vår inställning har varit att det inte ska finnas ett enda telefonsamtal som inte ringts eller ett enda mejl eller sms som inte skickats, säger Henrik Källén från Proletären FF:s styrelse.

Bakgrunden till insamlingen och PFF:s ansträngningar är att klubben under 10 år haft en stående inbjudan från Gothia Cup-ledningen att få ett kubanskt lag till turneringen.

– Det här är något som vi alltså jobbat på i de 10 åren, men det krävs en hel del praktiskt och inte minst ekonomiskt för att få ihop det.

Henrik Källén sitter i styrelsen för Proletären FF. Foto: Proletären

Nu är flygbiljetterna köpta och allt pekar på att det kubanska ungdomslaget Leones del Caribe, Lejonen från Karibien, sammansatt av ungdomar från flera olika klubbar i Kuba, ska spela i både Gothia Cup och Norway Cup i sommar. Med en vecka träningsläger i Göteborg däremellan.

Men det finns såklart alltid ett visst mått av osäkerhet.

– Det har blivit betydligt svårare nu under våren, med USA:s attack på Venezuela och ökade aggression och krigshot mot Kuba. Nu är det brist på flygtrafik till Kuba överhuvudtaget, det är inte bara att biljetterna har blivit dyrare, säger Henrik Källén.

– Det här ökade kostnaderna för biljetterna innebär att vi behövt öppna en extra stödinsamling för att få hit dem. Det är en avvägning, för vi hade såklart kunnat säga att det inte skulle vara möjligt i år för det är för dyrt, men vår tilltro till solidariteten med Kuba här i Sverige gör att vi tror att vi kan, fortsätter han.

– Vi tror mer på idrottsutbyte än på USA:s hot om krigshandlingar.

Bidra till Proletären FF:s stödinsamling.

Det är just solidariteten som det hela handlar om.

– Det finns en stark önskan från den kubanska idrotten och fotbollen om idrottsligt utbyte, men de har inte råd att själva skicka hit ett lag för Gothia Cup, säger Henrik Källén och fortsätter:

– De senaste årens utveckling gör det extra viktigt att visa symboliskt att de har vänner runt om i världen och då är det extra viktigt att de får delta i världens största fotbollsturnering för ungdomar, som samlar lag från hela världen. De senaste åren har vi till exempel tagit emot ett palestinskt ungdomslag från Västbanken. Det fyller ett behov.

Han berättar att det skulle betyda mycket för kubansk fotboll, som gått framåt de senaste decennierna, samt för Kuba och dess invånare att visa att de är en del av den globala idrottsgemenskapen.

– Jag ser själv hur oerhört viktigt det här deltagandet är för många ungdomar och jag minns själv från min ungdom att det var de häftigaste veckorna och då reste man bara från Lysekil till Göteborg. Jag kan inte föreställa mig hur det är om man kommer hit från Tulkarem på Västbanken eller Santiago de Cuba.

Stöd PFF:s insamling!

Skänk valfritt belopp via swish 123-533 33 64 eller PG 947581-5 märk betalningen ”Kuba Gothia”.