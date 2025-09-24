Lås upp hela webbplatsen
Bojkotta Israel

Musiker mot folkmord – se listan

Hundratals artister har ställt sig bakom iniativet No Music For Genocide och tagit bort sin musik från alla streamingtjänster i Israel.
Björk finns bland artisterna som bojkottar Israel. Fotograf: Skärmdump/https://nomusicforgenocide.org
Publicerad 24 september 2025 kl 17.29
MUSIK Den Irländska rapgruppen Kneecap har formellt bett sitt skivbolag att se till att all deras musik tas bort från streamingtjänster i Israel. Bland de 100-tals artister som gjort det samma finns sångerskan Björk, band som Massive Attack, Fountaines D.C, Amyl and the Sniffers, Paramore och även ett antal skivbolag. På listan finns också svenska…

