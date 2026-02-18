Lås upp hela webbplatsen
Moderat vrede mot irländsk hiphoptrojka

Moderaterna är inga fans av Kneecap.
Kneecap spelar i Stockholm i höst. Infälld bild: Christofer Fjellner (M), en riktig festprisse. Fotograf: Pressbild / Skärmdump SVT / Montage: Proletären
MUSIK Förra veckan blev det känt att den kontroversiella irländska hiphoptrion Kneecap kommer till Stockholm i november. De ska spela på B-K, lokaler som ägs av Stockholms stad, vilket fått Moderaterna att se rött.

– De lokaler som staden äger får inte bli en skådeplats att sprida hat, hot eller extremism, säger oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner (M).

Kneecap har gjort sig kända för sina politiska ställningstaganden, inte minst till stöd för det palestinska motståndet, vilket bland annat lett till ett terrorism-åtal i Storbritannien.

Det är inte första gången borgare rasar över att Kneecap spelar i Sverige. Inför Way out West-spelningen i Göteborg förra sommaren gick Kristedemokraterna i taket. De kallade det hela för ”en skam för Göteborg” och krävde att bandet skulle stoppas. 

Så blev inte fallet. Spelningen blev istället en av festivalens mest besökta – och hyllade. 

