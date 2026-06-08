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Skatteparadisen
Här köper miljardärerna lyxbostäder – för att slippa skatt
Monaco, Marbella och London har blivit centrum för världens rikaste. Samtidigt står tusentals exklusiva bostäder tomma, eftersom de främst används för investeringar, kapitalflykt och skatteplanering.
Publicerad 8 juni 2026 kl 13.30
Europas lyxbostadsmarknad håller på att kopplas loss från resten av ekonomin. Medan vanliga hushåll pressas av inflation, räntor och stigande bensinpriser fortsätter världens superrika att köpa bostäder för tiotals miljoner dollar – ofta i städer där skattereglerna är mest fördelaktiga. Förklaringen är att de med störst förmögenhet ser sin inkomst växa snabbare än resten av…
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