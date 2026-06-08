Här köper miljardärerna lyxbostäder – för att slippa skatt

Europas lyxbostadsmarknad håller på att kopplas loss från resten av ekonomin. Medan vanliga hushåll pressas av inflation, räntor och stigande bensinpriser fortsätter världens superrika att köpa bostäder för tiotals miljoner dollar – ofta i städer där skattereglerna är mest fördelaktiga. Förklaringen är att de med störst förmögenhet ser sin inkomst växa snabbare än resten av…