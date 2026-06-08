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TV
SVT slopar avsnitt med högerprovokatören: ”Den enda vinnaren på detta är Alinia själv”
SVT skrotar Invandrare för svenskar-avsnittet med högerprovokatören Nick Alinia.
SVT fick kalla fötter och meddelar via en debattartikel i DN att de slopar det kontroversiella avsnittet av IFS. Till höger: Nick Alinia, professionell högerprovokatör, "infiltrerar SVT” och gör det i alt right-trollkulturen populära ok-tecknet. Fotograf: Skärmdump DN / Tiktok / Montage: Proletären
Publicerad 8 juni 2026 kl 14.45
Efter flera avhopp, en omfattande mediedebatt och hård kritik – däribland från Journalistförbundet – väljer SVT att skrota Invandrare för svenskar-avsnittet där extremhögerprovokatören Nick Alinia skulle medverka. Programmets ansvariga utgivare Helena Olsson skriver i DN att Alinia ”inte kan liknas vid vilken opinionsbildare eller aktivist som helst”. [Han] har trakasserat journalister och oliktänkande. Han ger…
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