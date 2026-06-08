SVT slopar avsnitt med högerprovokatören: ”Den enda vinnaren på detta är Alinia själv”

SVT fick kalla fötter och meddelar via en debattartikel i DN att de slopar det kontroversiella avsnittet av IFS. Till höger: Nick Alinia, professionell högerprovokatör, "infiltrerar SVT” och gör det i alt right-trollkulturen populära ok-tecknet. Fotograf: Skärmdump DN / Tiktok / Montage: Proletären