Politiskt singelsläpp x 2 – Kneecap knäar Keith Starmer och Bossen langar klassisk protestdänga

Onsdagen gav oss två singlar som visar att den politiska musiken verkligen inte är död – och kan komma som både mosh-vänlig partymusik eller i mer klassiskt protestsångsformat. Irländska hiphoptrion Kneecap släppte singeln Liars Tale inför sitt kommande albumsläpp i april och legendaren Bruce Springsteen släppte nya singeln Streets of Minneapolis. Precis som trions näst…