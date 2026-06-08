Lås upp hela webbplatsen
Superrika
Här är miljardärernas nya värld – egna banker, egna bostäder, egna regler
Världens rikaste får sina förmögenheter att växa snabbare än ekonomin i stort. Nu lever de allt mer i ett eget globalt system – med privata finansbolag, bostäder i flera länder och kapital som flyttas över världen på några sekunder.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 8 juni 2026 kl 13.35
Antalet superrika i Sverige väntas öka kraftigt fram till år 2031, enligt fastighetskonsultbolaget Knight Franks rapport The Wealth Report. Rapporten beskriver framväxten av en ny internationell överklass – med egna bostadsmarknader, egna investeringsmönster och hur de successivt kopplar bort sig från nationella ekonomier. När världens samlade BNP ökade med drygt 3 procent förra året, så…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.