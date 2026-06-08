Skatteparadis, finanshubbar och lyxorter – miljardärerna flyger allt mer

För den nya miljardärsklassen har världen blivit ett nätverk av tillfälliga baser – sammanbundna av flygplatser, kapital och skatteplanering. Även i Sverige märks utvecklingen tydligt. I början av 2025 kunde DN avslöja att 89 procent av alla passagerarflyg som landade på Bromma flygplats var privat- eller affärsflyg. Bakom utvecklingen ligger en enkel logik: pengar, risk…