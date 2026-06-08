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Privatflyget mellan skatteparadisen
Skatteparadis, finanshubbar och lyxorter – miljardärerna flyger allt mer
Från Marbella till Dubai rör sig världens superrika mellan bostäder, skatteparadis och affärer. Nu växer privatflyget explosionsartat – som infrastrukturen bakom den nya internationella överklassen.
Fotograf: Hush Hush/Flickr/CC
Publicerad 8 juni 2026 kl 13.30
För den nya miljardärsklassen har världen blivit ett nätverk av tillfälliga baser – sammanbundna av flygplatser, kapital och skatteplanering. Även i Sverige märks utvecklingen tydligt. I början av 2025 kunde DN avslöja att 89 procent av alla passagerarflyg som landade på Bromma flygplats var privat- eller affärsflyg. Bakom utvecklingen ligger en enkel logik: pengar, risk…
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