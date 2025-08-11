Lås upp hela webbplatsen
Recension
Knäskott på Israelvurmarna
Kneecap levererade på Way Out West.
Fotograf: Adam Ihse / TT
Publicerad 13 augusti 2025 kl 09.00
Kneecap var den största snackisen inför Way Out West – och framförallt deras vara eller icke vara på scen. Den irländska, Palestinasolidariska hiphopgruppen står terroranklagade i Storbritannien och har fått inreseförbud i Ungern. Och här i Sverige har borgerliga politiker och debattörer velat stryka dem ur WoW-programmet. Så när de gick upp, som en av…
