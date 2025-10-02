Lås upp hela webbplatsen
Kneecap frikända: ”Det har handlat om Gaza hela tiden”
Åtalet mot Mo Chara lades ned i slutet av förra veckan.
Kneecap. Rapparen Mo Chara till vänster. Fotograf: Pressbild via Way out West
Publicerad 2 oktober 2025 kl 10.18
Efter flera omgångar i rätten lades slutligen åtalet mot Mo Chara från den nordirländska hiphoptrion Kneecap ned i fredags, till stort firande från fans som samlats utanför rättssalen. Mo Chara har stått anklagad för terrorbrott, efter att han på scen viftat med en flagga för den libanesiska motståndsrörelsen Hizbollah, som är terrorstämplade i Storbritannien. Mo…
