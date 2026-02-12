Lås upp hela webbplatsen
Bojkotta Israel
Kulturupprop för Palestina: ”Självklart att skriva under mot folkmord”
Författaren Johannes Anyuru, skådespelaren Bianca Kronlöf, musikern Nina Persson, samhällsforskaren Frida Stranne och kulturskribenten Elina Pahnke är några av de över 600 kultur- och mediepersoner som skrivit under ett upprop mot samarbete med Israel.
Fotograf: Skärmdumpar: Kulturuppropet / Montage: Proletären
Publicerad 12 februari 2026 kl 12.30
Den 11 februari lanserades ett kulturupprop till stöd för Palestina. Det uppmanar till total bojkott av alla israeliska kulturinstitutioner, festivaler, teatrar eller produktionsbolag som på något vis samarbetar med den israeliska regeringen, eller bidrar till att rättfärdiga det pågående folkmordet i Gaza. Kulturen är inte neutral, menar undertecknarna: ”Det har den aldrig varit och kommer…
