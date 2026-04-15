Kommunister och feminister i gemensam vallista: ”Samma slutsatser trots olika ideologier”

I höst går Kommunistiska Partiet till val i 18 kommuner och en region. I Malmö har partiet bildat ett valförbund med Feministerna (tidigare Feministiskt Initiativ) i kommunvalet. Den 13 september kan Malmöborna rösta på listan Feministerna och Kommunisterna. Proletären pratade med Smilla Jalasjoki, den gemensamma listans förstanamn.

Hur fick ni idén till ett valsamarbete?

– På senare tid, särskilt sedan den 7 oktober 2023 och uppsvinget för Palestinarörelsen, har det skapats en bredare progressiv antiimperialistisk rörelse i Malmö som inte bara fokuserar på Palestina, utan även Kuba, Venezuela, de orättvisa utvisningarna, klassfrågor och mycket mera.

– Genom detta uppsving och den irritation som puttrat i några år över Vänsterpartiets återkommande svek, har Kommunisterna och Feministerna funnit varandra. Under en längre tid har vi samarbetat mycket. Bland annat varit drivande i Palestinarörelsen. Vi har märkt att vi ofta kommer till samma slutsatser, trots våra skilda ideologier.

Vilka frågor är det ni ska driva ihop?

– Vi driver frågor som går i samklang med Kommunistiska Partiets nationella politik. Bland annat vill vi se en kommunal bojkott av Israel, att Malmö ska vara en kärnvapenfri zon och att inga vapen eller vapendelar ska tillverkas i Malmö. Nato ska inte få använda Malmös infrastruktur.

– Vad gäller kampen för välfärden driver vi frågan om att det kommunala bostadsbolaget MKB ska återinvestera all vinst i sina bostäder och att hyrorna ska frysas. Vi vill också se att Malmö går i bräschen för lagstadgad arbetstidsförkortning, sex timmars arbetsdag, och att alla Malmöbor ska ha rätt till arbete.

Hur känns det nu inför valet?

– Vi ser mycket fram emot valet, även om det för oss inte är ett mål i sig. Vi är två aktivistpartier och vi vill använda valet som en megafon för att bilda opinion. Malmö kokar av aktivism och progressivitet, så det ska bli jätteroligt att få komma ut och prata politik.

– Vi är väldigt taggade och hoppas att rörelsen ska stärkas av denna valrörelse!