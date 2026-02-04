”Vi vill visa att vi är det självklara antiimperialistiska alternativet”

Med veckans resultat når vi över 200.000 kronor i insamlingen till valfonden. Det är ett steg på vägen mot målet på 600.000 kronor. Pengarna ska finansiera Kommunistiska Partiets valkampanj där vi kommer att kandidera i fler val än vad vi gjort på över ett decennium.

I Stockholm ställer Kommunisterna upp i både kommunval och regionval för första gången sedan valet 2014. Där har avdelningen en positiv känsla inför valet.

– Vi har haft en ganska stor medlemstillväxt de senaste åren och medlemmarna är peppade inför valet Krister Holm från Stockholmsavdelningen.

– Vi har förberett oss politiskt och organisatoriskt inför valet. Bland annat har vi genomfört ett studieprojekt under hösten som vi kallat Klass i Stockholm och valt en valkommitté.

Krister Holm Foto: Achim Rödner

Man vill använda valrörelsen som ett sätt att nå fler arbetare i Stockholm och komma ut med kommunisternas politik i frågor som sjukvård, skola, bostadspolitik och kollektivtrafik. Men också visa att Kommunistiska Partiet är det självklara antiimperialistiska alternativet i valet.

– Vårt mål är att partiavdelningen ska stå starkare och ha fler medlemmar och fler sympatisörer när valet är över säger Krister Holm.

Kommunistiska Partiets valkampanj finansieras helt av bidrag från sympatisörer och medlemmar. Valet medför kostnader för valmaterial som flygblad och affischer, valstugor och valtält. Under våren kommer partiet även att anställa en valombudsman på heltid.



– Om du vill se ett alternativ som ägnar sig åt klasspolitik, som vågar stå upp för en antiimperialistisk utrikespolitik och en antikapitalistisk inrikespolitik. Tveka in att ge ditt bidrag till valfonden, avslutar Krister Holm.