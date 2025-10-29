Var med och stärk Kommunisterna i valet 2026

Med knappt ett år kvar till valet drar Kommunistiska Partiet igång sin valinsamling. Målet är 600.000 kronor att använda i valrörelsen. Men till skillnad från riksdagspartierna måste man lita till egna krafter.

– För ett förhållandevis litet parti som vårt blir valet ett stort ekonomiskt åtagande. Vi står utan stora partibidrag eller rika finansiärer, säger Povel Johansson, ordförande i Kommunistiska Partiet.

Målet för insamlingen, som är något högre än förra valet, är inte bara satt med ökade kostnader för material och trycksaker i åtanke. Sedan 2022 har Kommunistiska Partiet stärkts och fått både fler medlemmar och ökat sin aktivitet. Därför finns det också fler avdelningar som vill ställa upp i valet på sina orter.

– Det är till och med möjligt att vi kommer kunna kandidera i dubbelt så många kommunalval som 2022, säger Povel Johansson och fortsätter:

– För att ge avdelningarna goda förutsättningar i valrörelsen behöver vi samla in minst 600.000 kronor. Vår målsättning är alltså också den minsta nivå vi behöver nå upp till för att kunna genomföra valet på ett bra sätt.

Samtidigt pågår diskussioner med Solidaritet, Framtidens vänster, Socialistiskt alternativ, Feministerna, Folkets röst och Arbetarmakt om eventuella framtida samarbeten. Men diskussionerna om ett eventuellt valsamarbete i riksdagsvalet är fortfarande i sin linda, säger Povel Johansson och poängterar att fokus för Kommunistiska Partiet ligger på kommunalvalen och att pengarna som samlas in i första hand kommer gå till den egna valkampanjen.

Målet i valrörelsen är att ge människor ett alternativ och försöka väcka politisk entusiasm.

– Alla riksdagspartier ställer sig bakom miljardrullningen till krigsindustrin. Alla partier administrerar nedskärningarna i välfärden och ingen ställer sig helhjärtat bakom Palestinasolidariteten. Det är viktigt för oss att fler väljare ska få en möjlighet att rösta på ett parti som inte sviker dem.