Kommunisterna redo för valrörelse: ”Blir fantastiskt”

En positiv stämning råder på Kommunisternas particentral när Proletären talar med tre av fyra i partiets arbetsutskott, ytterst ansvarig för valrörelsen. Valarbetet är i full gång och valrörelsen blir ett prov för såväl partiets politik som dess organisationsförmåga.

– Våra avdelningar är aktiva och vill få tillfälle att komma ut med sin politik. Valrörelsen är ett bra sätt att fortsätta den långvariga kamp mot nedskärningar som Kommunistiska Partiet gått i spetsen för, säger Povel Johansson, partiordförande.

– Och samtidigt får våra avdelningar chansen att utvecklas i sitt arbete, och verkligen konkretisera den politik vi under åren fört i lokala frågor, fyller partisekreterare Filip Astvald i.

Att Kommunistiska Partiet ställer upp just på kommunnivå, och inte i riksdagsvalet, ser inte particentralen som en brist. Tvärtom, det är från den lokala nivån som partibygget börjar och grunden för framtida expansion muras.

– Trots att vi inte ställer upp i riksdagsvalet finns vi ändå på plats i de flesta av Sveriges större städer och i Region Stockholm. Fler svenskar än någonsin kommer att ha möjligheten att lägga sin röst på Kommunistiska Partiet, påpekar Povel Johansson.

Vid förra valet, 2022, hade Sverige nyligen fattat beslutet om medlemskap i Nato, något som förverkligades två år senare. Sedan dess har de världsomvälvande händelserna avlöst varandra – folkmordet i Palestina med start 2023, den tilltagande krigshetsen, och inte minst angreppen mot Venezuela och Iran som inledde 2026.

De skärpta motsättningarna internationellt har lett till skiften även i Sverige. Folkmordet i Palestina fick hundratusentals svenskar att gå ut på gatan och demonstrera. Krigspropagandan har hos många framkallat motsatt reaktion. Fler människor ser sig omkring efter andra alternativ.

– Sedan två år tillbaka har vi drivit kampanjen ”Välfärd inte vapen” som fått ett mycket gott gensvar. Vi ser en tillströmning av medlemmar och en ökning av antalet prenumeranter på Kommunistiska Partiets tidning Proletären. Många är kritiska till upprustningshetsen och Natoanslutningen. När vi då är de enda som vågar försvara freden och välfärden, är det många som lyssnar, menar Jan-Åke Karlsson.

I fokus för Kommunisternas valkampanj står just denna paroll, välfärd inte vapen. Därutöver ska partiet driva frågan om kommunal bojkott av israeliska varor och tjänster, krav på svenska kollektivavtal på arbetsmarknaden, och hyressänkningar.

Varför ska då de som ser dessa frågor som viktiga då rösta på just Kommunistiska Partiet? Filip Astvald påpekar att K inte är ett parti som alla andra.

– Vi är det enda partiet som konsekvent står på arbetarklassens sida, mot nedskärningarna, mot upprustningen, för att tillföra mer pengar till välfärden. Vi är ju dessutom ett utomparlamentariskt parti. Det viktigaste för oss är att människor tar strid för sina intressen där de befinner sig. På jobbet, i det egna bostadsområdet, i skolan. Vi vill inte vara ombudsmän för vanligt folk, utan föra in vanligt folks krav i de parlamentariska församlingarna. Det skiljer oss från alla andra partier i Sverige.

– Ja, de andra partierna ser bara till makten. Det finns inga röda linjer för dem. För Kommunistiska Partiet är det tvärtom. Vi vet var våra röda linjer är dragna och vi kommer inte att tumma på dem. Vi vill inte förvalta kapitalismen. Vi vill förändra samhället i grunden, tillägger Povel Johansson.

Valdagen närmar sig dag för dag och på många håll i Sverige har den kommunistiska valkampanjen redan satt igång. Det officiella startskottet för Kommunistiska Partiet blir 1 maj, då de traditionsenliga torgmötena och demonstrationstågen även kommer att bli valupptakter för partiets avdelningar. Därefter följer fyra månaders intensivt arbete för att nå ut med partiets politik.

– Vi är större och bättre organiserade än 2022. Vår medlemsbas är både yngre och mer aktiv. Våra avdelningar ligger i startgroparna. Jag tror det blir en fantastisk valrörelse, säger Filip Astvald.

– Både från centralt håll och ute i avdelningarna är vi förväntansfulla. Vi ser helt enkelt fram emot valet, konstaterar Jan-Åke Karlsson.

Ännu återstår mycket arbete innan valdagen, men Kommunistiska Partiet står rustat. Den positiva stämningen på Marx-Engelshuset i Göteborg är bara ett av valrörelsens ”vårtecken”.