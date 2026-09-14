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Bojkotta Israel
Hollywoodstjärnan skippar Israel – för att han blev felciterad
Vad rör sig egentligen i huvudet på John Malkovich? Hollywoodstjärnan ställer in en show i Tel Aviv. Men inte för att han fått en släng av moral, utan för att han känner sig djupt kränkt över att ha blivit felciterad av ett israeliskt pr-bolag. Eller blev han det?
Fotograf: Elena Ringo / Skärmdump: Jerusalem Post / Montage: Proletären
Publicerad 14 september 2026 kl 14.23
Minns ni I huvudet på John Malkovich? En surrealistisk komedirulle från 1999. I filmen hittas en portal in i den berömde skådespelaren och kulturknutten John Malkovichs hjärna. Undertecknad hade velat kika in i denna portal nu för att få reda på hur i helvete han egentligen tänker. Vi tar det från början. Malkovich är en…
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