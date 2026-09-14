Svenska elevers kunskaper sämre än någonsin: ”Ge oss tillbaka statlig enhetsskola!”

Resultaten från Pisa-undersökningen 2025 innebär en ny bottennotering för svensk skola. I både läsförståelse och matematik presterar svenska 15-åringar nu sämre än 2012, som tidigare var Sveriges bottennotering i mätningen. I läsförståelse har Sverige fallit från 487 poäng 2022 till 466 poäng 2025. I matematik är nedgången från 482 till 464 poäng. Enligt OECD motsvarar…