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Nedmonteringen av den svenska skolan
Svenska elevers kunskaper sämre än någonsin: ”Ge oss tillbaka statlig enhetsskola!”
Svenska 15-åringar når i den senaste Pisaundersökningen de sämsta resultaten hittills i både läsförståelse och matematik. Var tredje klarar inte ens den grundläggande nivån.
Fotograf: Privat/Montage: Proletären
Publicerad 14 september 2026 kl 18.17
Resultaten från Pisa-undersökningen 2025 innebär en ny bottennotering för svensk skola. I både läsförståelse och matematik presterar svenska 15-åringar nu sämre än 2012, som tidigare var Sveriges bottennotering i mätningen. I läsförståelse har Sverige fallit från 487 poäng 2022 till 466 poäng 2025. I matematik är nedgången från 482 till 464 poäng. Enligt OECD motsvarar…
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