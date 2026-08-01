USA terrorstämplar Palestine Action

Förra veckan meddelade USA:s finansdepartement att de inför sanktioner mot och terrorstämplar tre politiska organisationer, som en del av Trumpadministrationens fokus på ”det växande hotet från våldsamma extremvänstergrupper”. Det rör sig om Italienbaserade Autistici/Inventati, brittiska Palestine Action samt Masir Badil, ”som fungerar som en frontorganisation för Folkfronten för Palestina befrielse”. – Vänsterextremister, deras täckorganisationer och…