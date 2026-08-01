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Repression
USA terrorstämplar Palestine Action
Sanktionerna är en del av Donald Trumps ökande repression mot vänsterorganisationer – nu tar Trump efter Keir Starmers terrorstämpling av den brittiska organisationen.
Protester i London den 6 september 2025 mot terrorstämplingen av Palestine Action. Fotograf: Wikimedia Commons @indigonolan
Publicerad 31 augusti 2026 kl 15.22
Förra veckan meddelade USA:s finansdepartement att de inför sanktioner mot och terrorstämplar tre politiska organisationer, som en del av Trumpadministrationens fokus på ”det växande hotet från våldsamma extremvänstergrupper”. Det rör sig om Italienbaserade Autistici/Inventati, brittiska Palestine Action samt Masir Badil, ”som fungerar som en frontorganisation för Folkfronten för Palestina befrielse”. – Vänsterextremister, deras täckorganisationer och…
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