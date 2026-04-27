Fredsloppet växer – fler springer mot krig och upprustning

Anmälningarna till Fredsloppet 2026 har öppnat. Gensvaret bådar gott inför höstens lopp.

– Redan nu har vi fått in 182 anmälningar. Vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år, säger Jonatan Fahlén, medlem i Proletären FF och en av arrangörerna bakom Fredsloppet.

– Det ökade intresset för Fredsloppet är en trend vi sett de senaste två åren och den verkar hålla i sig även i år.

Jonatan Fahlén, arrangör för Fredsloppet och medlem i Proletären FF. Foto: Artur Szandrowski.

Förra året kunde Fredsloppet samla ihop över 390.000 kronor, varav 75 procent gick till Palestinagruppens arbete i Palestina samt 25 procent till Svensk-kubanska föreningens arbete på Kuba. Jämfört med 2023 var summan en ökning med hela 40 procent.

I år kommer överskottet att skänkas till samma organisationer.

Varför tror du att intresset för Fredsloppet ökar för varje år?

– Det har nog att göra med att motståndet till både upprustning, krig och imperialism växer. Sedan ska vi inte sticka under stolen med att vi lagt ned ett stort arbete på Fredsloppet de senaste åren, säger Jonatan Fahlén.

Fredsloppet 2026 kommer att arrangeras på 13 olika orter runt om i Sverige, med start från slutet av augusti fram till slutet på september. Ytterligare tre orter har anmält intresse men där finns än så länge inget spikat datum.

Att Fredsloppet utökats till så många olika platser runt om i Sverige är en anledning till att arrangemanget blir mer uppmärksammat för varje år. Samtidigt är Fredsloppets huvudfrågor, fred och internationell solidaritet, viktigare än någonsin.

– Upprustningen och krigshetsen ökar över hela världen och imperialismen är på krigsstigen. Titta bara på Gaza, Libanon, Venezuela och Iran. Och nu är Sverige också delaktiga genom att vi gått med i Nato och skrivit under DCA-avtalet.

– Den etablerade idrotten har inte tagit ställning mot detta och tillåter fortfarande mästerskap där till exempel Israel får vara med. Därför är Fredsloppet så pass relevant, år efter år, säger Jonatan Fahlén.

För den som inte kan besöka en av orterna där Fredsloppets arrangeras går det också att springa loppet på hemmaplan. Då anmäler du dig under kategorin ”där du är” – och väljer själv distans, tid och plats.