Kubanskt fotbollslag nekas visum – missar Gothia Cup

”Två år av ideellt arbete. Hundratals engagerade människor, tusentals deltagare i Fredsloppet. Ett tjugotal ungdomar med en gemensam dröm. Idag står det klart att det kubanska fotbollslaget Leones del Caribe inte kommer att kunna delta i Gothia Cup 2026”. Det skriver Proletären FF i ett pressmeddelande den 10 juli. Det hade varit det första kubanska…