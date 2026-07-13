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Kubanskt fotbollslag nekas visum – missar Gothia Cup
”Det vi har svårt att acceptera är att dessa ungdomar aldrig fick samma möjlighet som tusentals andra ungdomar från hela världen får varje sommar”, skriver Proletären FF i ett pressmeddelande.
Flera av spelarna i Leones del Caribe är uttagna att representera Kuba vid världsmästerskapen i Qatar senare i år. Fotograf: Leones del Caribe
Publicerad 13 juli 2026 kl 18.46
”Två år av ideellt arbete. Hundratals engagerade människor, tusentals deltagare i Fredsloppet. Ett tjugotal ungdomar med en gemensam dröm. Idag står det klart att det kubanska fotbollslaget Leones del Caribe inte kommer att kunna delta i Gothia Cup 2026”. Det skriver Proletären FF i ett pressmeddelande den 10 juli. Det hade varit det första kubanska…
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