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Bojkotta Israel
Sportjätten pudlar efter Israel-reklam
Adidas pudlar efter kritiken mot att företaget använt en amputerad israelisk ockupationssoldat i en reklamkampanj.
Shalev Biton i Adidaskampanjen. Fotograf: X
Publicerad 16 september 2026 kl 09.36
Den tyska sportjätten Adidas drar tillbaka reklamkampanjen med den israeliske soldaten Shalev Biton, som tvingades amputera ett ben efter tjänstgöring i den israeliska ockupationsarmén för fem år sedan. Magstarkt och stötande, ansåg kritikerna, med tanke på att den israeliska armén har lemlästat tiotusentals människor, många av dem barn, under folkmordet i Gaza. Nu reses nya…
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