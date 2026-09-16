Sportjätten pudlar efter Israel-reklam

Den tyska sportjätten Adidas drar tillbaka reklamkampanjen med den israeliske soldaten Shalev Biton, som tvingades amputera ett ben efter tjänstgöring i den israeliska ockupationsarmén för fem år sedan. Magstarkt och stötande, ansåg kritikerna, med tanke på att den israeliska armén har lemlästat tiotusentals människor, många av dem barn, under folkmordet i Gaza. Nu reses nya…