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Intervju
”Avjordningen är folkmordets essäns”
Utifrån sitt arkitektoniska perspektiv analyserar Weizman den systematiska utplåningen av både människor och jord, och hur Israel försöker avsluta folkmordet i Gaza med hjälp av arkitektoniska metoder. I en intervju med Proletären berättar han om motståndets tunnelsystem, Volvos medskyldighet och hans samarbete med Sydafrikas rättsmål i ICJ.
Eyal Weizman på Bokmässan i samtal med Catharina Thörn, professor i kulturstudier vid Göteborgs universitet. Fotograf: Max Popovski
Publicerad 2 oktober 2026 kl 09.52
Den brittisk-israeliske arkitekten Eyal Weizman, grundare och direktör för den Londonbaserade forskargruppen Forensic Architecture samt professor vid Goldsmithsuniversitetet, är bokaktuell med Ungrounding: The Architecture of Genocide (2026), en undersökning av sambandet mellan jorden, våldet och miljön i Gaza och resten av Palestina. Förra veckan var han på besök i Göteborg i samband med Bokmässan, där…
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