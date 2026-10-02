”Avjordningen är folkmordets essäns”

Den brittisk-israeliske arkitekten Eyal Weizman, grundare och direktör för den Londonbaserade forskargruppen Forensic Architecture samt professor vid Goldsmithsuniversitetet, är bokaktuell med Ungrounding: The Architecture of Genocide (2026), en undersökning av sambandet mellan jorden, våldet och miljön i Gaza och resten av Palestina. Förra veckan var han på besök i Göteborg i samband med Bokmässan, där…