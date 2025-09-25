Lås upp hela webbplatsen
Bokmässan
Bokmässan ger scen åt folkmordsförnekare – sprider desinformation och lögner
Bokmässan polisanmäls och byter namn på programpunkter som förvrängde fakta kring Israels krigsbrott i Palestina.
Vänskapsförbundet Sverige-Israel deltar i Nordens största kulturevenemang, trots att de sprider lögner och propaganda om Israels etniska rensning av Palestina. Fotograf: Wikimedia/Mattias Blomgren/UNRWA/Ashraf Amra/Skärmdump: Facebook/Montage: Proletären
Publicerad 25 september 2025 kl 13.14
”Den fabricerade svälten i Gaza”, ”Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?” och ”UNRWA, länken mellan terror och FN”. Så lyder rubrikerna på några av Vänskapsförbundet Sverige-Israels programpunkter på Bokmässan. Nu väcker programpunkterna stor kritik och både Bokmässan och förbundet har polisanmälts. Efter att Dagens ETC först skrev om det och uppmärksammade polisanmälan bytte…
