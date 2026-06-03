Lås upp hela webbplatsen
Iran fick Trump att bromsa Israel
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu backade på några timmar på måndagen om att Israel skulle attackera Beirut. Omsvängningen kom efter att Irans ledning fått Donald Trump att sätta press på Netanyahu.
Donald Trump påstod först att han inte brydde sig om Iran stoppar förhandlingarna, innan han pressade Benjamin Netanyahu att inte göra något som äventyrar samtalen. Fotograf: Official White House Photo by Daniel Torok
Publicerad 3 juni 2026 kl 10.35
Redan under helgen verkade de pågående samtalen mellan USA och Iran för att förlänga vapenvilan mellan länderna hänga på en skör tråd, då USA åter bombade mål i Iran och Irans revolutionsgarde meddelade att man attackerat en amerikansk militärbas i regionen. Men det var Israels upptrappade attacker i Libanon som fick ledningen i Teheran att…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.