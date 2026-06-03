Iran fick Trump att bromsa Israel

Redan under helgen verkade de pågående samtalen mellan USA och Iran för att förlänga vapenvilan mellan länderna hänga på en skör tråd, då USA åter bombade mål i Iran och Irans revolutionsgarde meddelade att man attackerat en amerikansk militärbas i regionen. Men det var Israels upptrappade attacker i Libanon som fick ledningen i Teheran att…