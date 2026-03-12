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Hovrätten ska pröva gränsen för demonstrationsfriheten
En demonstration mot USA:s kidnappning av Venezuelas president Nicolás Maduro ledde till böter för Robert Lilja. Nu ska han så sin sak prövad på nytt sedan Svea hovrätt beviljat prövningstillstånd.
Robert Lilja var ansvarig för en manifestation som arrangerades direkt efter att USA kidnappat Venezuelas president – nu riskerar han att dömas. Fotograf: Proletären
Publicerad 3 juni 2026 kl 16.00
Svea hovrätt har beslutat att ta upp överklagandet från Robert Lilja, som i april dömdes till 30 dagsböter för att ha anordnat en demonstration utan tillstånd på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Demonstrationen genomfördes den 6 januari som en protest mot USA kidnappning av Venezuelas president Nicolás Maduro tre dagar tidigare. Arrangörerna, Kommunistiska Partiet, hade…
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