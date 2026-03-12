Hovrätten ska pröva gränsen för demonstrationsfriheten

Svea hovrätt har beslutat att ta upp överklagandet från Robert Lilja, som i april dömdes till 30 dagsböter för att ha anordnat en demonstration utan tillstånd på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Demonstrationen genomfördes den 6 januari som en protest mot USA kidnappning av Venezuelas president Nicolás Maduro tre dagar tidigare. Arrangörerna, Kommunistiska Partiet, hade…