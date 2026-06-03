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SD-politiker döms för offentlig onani – hävdade att han stretchade
En SD-politiker i Sundsvall har dömts till 2000 kronor i böter för förargelseväckande beteende. Politikern tyckte det var en bra idé att onanera offentligt, inför bland andra en grupp lekande barn.
Publicerad 3 juni 2026 kl 13.37
SD-ledaren Jimmie Åkesson har tidigare öppnat för att sexbrottslingar ska kunna hängas ut offentligt. Vilket Proletären gör nu: under den nu pågående mandatperioden var Kent Sundström en av Sverigedemokraternas starka män i Sundsvall. Inte längre. Nyligen dömdes den 61-årige datateknikern Sundström, ledamot av kultur- och fritidsnämnden i Sundsvall, till 2000 kronor i böter för förargelseväckande…
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