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Historia
Sinatra stödde sionistisk terror
Frank Sinatra stödde sionist-terrorn med en miljon dollar.
Frank Sinatra ca 1947. Faksimil: Dottern Nancys X-inlägg om faderns terrorfinansiering. Fotograf: William P. Gottlieb Collection (Library of Congress) / Skärmdump: X
Publicerad 3 juni 2026 kl 10.32
Den legendariske skönångaren Frank Sinatra (1915-1998) var benhård sionist – och stödde sionistiska terrorgrupper med stora summor pengar. Åtminstone om man får tro hans dotter Nancy, som stolt berättade om sin fars Israelkopplingar på X. Enligt henne smugglade fadern omkring en miljon dollar i kontanter för vapen åt en judisk paramilitär grupp i Palestina –…
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