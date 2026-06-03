Sinatra stödde sionistisk terror

Den legendariske skönångaren Frank Sinatra (1915-1998) var benhård sionist – och stödde sionistiska terrorgrupper med stora summor pengar. Åtminstone om man får tro hans dotter Nancy, som stolt berättade om sin fars Israelkopplingar på X. Enligt henne smugglade fadern omkring en miljon dollar i kontanter för vapen åt en judisk paramilitär grupp i Palestina –…