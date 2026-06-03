Svenskt skoföretag får statlig garanti för export till Israel

Det halländska skoföretaget Vagabond Shoemakers har beviljats garanti från Exportkreditnämnden för försäljning av varor till Israel. Enligt garantivillkoren kan staten ersätta företaget med upp till 95 procent av 1.800.000 amerikanska dollar, om den israeliska kunden av någon anledning inte skulle betala.

Vagabond drivs sedan 2024 av en stiftelse som heter Vagabond Shoemakers Foundation. Företagsgrundarna skänkte företaget till stiftelsen i slutet av 2023, och när det annonserades skrev man att den förändrade ägarstrukturen innebär att ”avkastningen från Vagabond Shoemakers från och med nu kommer användas till forskning, utbildning och behövande i enlighet med stiftelsens stadgar.” Stiftelsens första år med donationer var 2025, och bland de största mottagarna fanns UNHCR och Läkare utan gränser.