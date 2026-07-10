Uppkäftig uppsättning av Brecht

Bertolt Brechts och Kurt Weills megasuccé Tolvskillingsoperan spelas i sommar på Träteatern i Järvsö i en uppsättning fylld av uppkäftig energi. Brechts libretto är nyöversatt till svenska av regissören Linda Mallik och innehåller en mängd anspelningar till dagens svenska förhållanden med korrumperade makthavare, kriminella på väg att äta sig in i samhällsapparaten och kokainmissbruk. Musikaliskt…