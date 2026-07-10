Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Recension

Uppkäftig uppsättning av Brecht

På träteatern i Järvsö spelas Berthold Brechts Tolvskillingsoperan i sommar – ett lysande tillfälle att ta del av Brechts och Weiils musikdramatik.
Fotograf: Håkan Larsson/Folkteatern Gävleborg
Publicerad 10 juli 2026 kl 16.27
Bertolt Brechts och Kurt Weills megasuccé Tolvskillingsoperan spelas i sommar på Träteatern i Järvsö i en uppsättning fylld av uppkäftig energi. Brechts libretto är nyöversatt till svenska av regissören Linda Mallik och innehåller en mängd anspelningar till dagens svenska förhållanden med korrumperade makthavare, kriminella på väg att äta sig in i samhällsapparaten och kokainmissbruk. Musikaliskt…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.