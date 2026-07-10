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Recension
Uppkäftig uppsättning av Brecht
På träteatern i Järvsö spelas Berthold Brechts Tolvskillingsoperan i sommar – ett lysande tillfälle att ta del av Brechts och Weiils musikdramatik.
Fotograf: Håkan Larsson/Folkteatern Gävleborg
Publicerad 10 juli 2026 kl 16.27
Bertolt Brechts och Kurt Weills megasuccé Tolvskillingsoperan spelas i sommar på Träteatern i Järvsö i en uppsättning fylld av uppkäftig energi. Brechts libretto är nyöversatt till svenska av regissören Linda Mallik och innehåller en mängd anspelningar till dagens svenska förhållanden med korrumperade makthavare, kriminella på väg att äta sig in i samhällsapparaten och kokainmissbruk. Musikaliskt…
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