Palestinskt fotbollslag tävlar för tredje året i rad: ”Vi har de bästa supportrarna på Gothia Cup”

Det palestinska pojklaget Rawahel Charity Society slog publikrekord match efter match. Nu återvänder de för att för tredje året i rad spela världens största ungdomsturnering i fotboll i Göteborg.

– För många är det kanske bara en fotbollsmatch. Men för våra barn är det ett bevis på att världen inte har glömt dem, och att det finns hjärtan – även långt borta – som fortfarande öppnar hoppets dörrar för dem, säger Ahmad Naalweh, ordförande för Rawahel Charity Association och tränare till fotbollslaget, till Proletären.

Rawahel grundades 2016 och är baserat i Tulkarem på Västbanken. De har som mål att utveckla fotbollsprogram för palestinska barn, även för barn som bor i flyktingläger.

Precis som i förra årets turnering spelar de samtliga gruppspelsmatcher på Slottsskogsvallen.

– Varje gång vi återvänder till Slottsskogsvallen känns det som att vi kommer tillbaka till en familj, inte bara till en fotbollsplan. Där glömmer vi, under några dyrbara ögonblick, allt vi lämnat bakom oss, och i era leenden hör våra barn ett enkelt budskap: ”Ni är inte ensamma”.

Laget har nyligen varit i Paris och spelat inför Gothia Cup.

”Bakgrunden är att lokföraren och fackföreningsaktivisten i CGT i Frankrike, Axel Persson, ska ha lagt fram en Proletären-artikel på ett fackmöte med frågan, ’Borde vi inte göra nåt för det här laget?’”, skriver Proletären FF på sin hemsida.

Även i år kommer pojklaget under turnering bo i Proletären FF:s klubbhus i Tynnered.

Fotbollskillarna i Rawahel Charity Society under Gothia Cup 2025. Foto: Proletären/Marcus Jönsson

”Att återvända till Gothia Cup för tredje året i rad är mer än att bara delta i en turnering – det är en berättelse om tro, motståndskraft och en palestinsk dröm som vägrar att blekna”, skriver lagledningen i Rawahel i ett uttalande till Proletären inför turneringen, och fortsätter:

”Vi är inte här för att representera bara ett fotbollslag; vi är här för att representera en hel nation – Palestina. Vi bär dess flagga i våra hjärtan innan vi bär den i våra händer, och vi spelar för varje barn som drömmer om att se sitt namn och sitt hemland på världens största fotbollsarenor”, skriver de.

”Vi har ett otroligt lag, och vi har de bästa supportrarna på Gothia Cup – en gemenskap som bär Palestina i sitt hjärta och ger oss styrkan att fortsätta kämpa ända till den allra sista avblåsningen. Vi är stolta och hedrade över att vara här igen, och vi kommer att ge allt vi har för att skriva ytterliga ett oförglömligt kapitel i denna vackra resa”, avslutar lagledningen.

Rawahel Charity Society spelar sina gruppspelsmatcher på Slottsskogsvallen måndag 13 juli kl 13.10, tisdag 14 juli kl 13.10 och onsdag 15 juli kl 13.10. Det fullständiga spelschemat ligger på Gothia Cups hemsida.

Inför Gothia Cup besöker det palestinska fotbollslaget Malmö. Fredag 10 juli kl 12.00 spelar de vänskapsmatcher mot FC Rosengård och Saba Palestina på Rosengård Norra IP.

Lördag 11 juli kl 15.00 spelar Rawahel ytterligare vänskapsmatcher i Göteborg mot Hisingsbacka FC och det mexikanska laget CSB MIXCOAC. Vänskapsmatcherna spelas på Nordic Wellness Arena (tidigare Bravida Arena, där Rawahel spelade sina första matcher i Gotchia Cup för två år sedan).