Åtalades för att ha ropat slagord och sjungit ”Leve Palestina” i megafon – frias i tingsrätten

Ritta Haider misstänktes för brott mot ordningslagen efter att ha ropat slagord och sjungit Kofias Leve Palestina i megafon efter en Rawahel-match i Gothia Cup utanför Bravida Arena på Hisingen den 16 juli förra året.

Åklagaren yrkade på att Ritta Haider hade anordnat en allmän sammankomst utan tillstånd. Nu frias hon i tingsrätten i Göteborg efter måndagens huvudförhandling.

– Det känns helt fantastiskt, en stor lättnad. Det var länge sedan jag var så här glad, säger hon när Proletären pratar med henne efter rättegången.

– Om något så borde vi som kämpar mot ett folkmord hyllas och få stöd, men istället så kriminaliseras vi och tystas.

Ritta Haiders försvarsadvokat Tove Järborg jobbar på Fridh Advokatbyrå och tog sig an fallet kostnadsfritt, så kallat pro bono.

– Jag tycker att det är en jätteviktig rättssäkerhetsfråga och saken i sig är viktig. Det lät som luddiga och konstiga anklagelser mot henne. Folk som står upp för Palestina är modiga och värda att försvara, säger hon.

I flera länder i Europa har polisen gått hårt åt solidaritetsrörelsen som protesterat mot folkmordet. Inte minst i Tyskland har det kommit flera rapporter om polisövervåld mot demonstranter.

I Storbritannien terrorstämplades gruppen Palestine Action, vilket gör att medlemskap i gruppen kan ge 14 år i fängelse enligt brittiska Terrorism Act från 2000. Hundratals personer har efter det gripits på demonstrationer för att ha uttryckt stöd till den förbjudna gruppen.

I Sverige har dussintals människor bötfällts och fått prick i belastningsregistret för att ha brutit mot ordningslagen i samband med Palestinademonstrationer.

En del menar att vi ser en ökad kriminalisering av Palestinarörelsen i Sverige. Vad tänker du om det?

– Det är en befogad rädsla. I Sverige har vi en stark demonstrations- och yttrandefrihet, och ordningslagen ska egentligen inte inskränka dessa. Men med det vi ser nu så finns det en risk för det, berättar Tove Järborg.

– På huvudförhandlingen sade polisvittnet att det på förhand funnits en överenskommelse om att det inte skulle förekomma några politiska yttringar i samband med fotbollsmatchen, men det är ju grundlagsskyddat.

Tove Järborg anser det problematiskt att man som del av en större samhällsutveckling utvidgar anordnarbegreppet på det här sättet. Alltså att Ritta Haider genom sina handlingar på något sätt skulle ha drivit på och medvetet anordnat en allmän sammankomst utan tillstånd.

– Men även om demokratin håller på att urholkas så är domstolarna fortfarande relativt pålitliga, det vill säga tingsrätt, hovrätt och så vidare. Däremot har jag väldigt låg tilltro till rättssäkerheten för den enskilde i förvaltningsdomstolarna, säger Tove Järborg.

När Proletären pratade med Ritta Haider före rättegången uttryckte hon stor frustration och missnöje. Hon säger att det pågår en smutskastningskampanj mot Palestinarörelsen och att polisen medvetet försöker sätta ditt folk för att avskräcka andra från att delta.

– Ingen kom fram till mig och sade något på plats efter fotbollsmatchen. Tre veckor senare fick jag en kallelse: du ska ha förhör. Polisen hade identifierat mig genom sina kroppskameror, berättar Ritta Haider.

Under polisförhöret visade polisen ett fyra minuter långt filmklipp där bland andra Ritta Haider figurerar, som polisen menade på visar att hon ordnat en olovlig allmän sammankomst. Ingen av de andra som förekommer i filmen åtalades.

– Det är inte rättvist. Det var en fotbollsmatch och vi var deras hejaklack. Det var i första hand ett fotbollsfirande. Jag sjöng Kofias världskända låt Leve Palestina, berättar Ritta Haider.

– Det är absurt att bo i ett land som stöttar utrotningen av ditt folk. Det Sverige vi lever i idag är inte det Sverige jag kom till som liten, avslutar hon.