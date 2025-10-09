Poliser får fängelse för knarkbrott

Två poliser döms till långa fängelsestraff för grova narkotikabrott: i Svea Hovrätt döms Johan Ruud, 29, till fyra års fängelse och Mikael Hentschel, 29, till tre och ett halvt år för samma brott. I Södertörns tingsrätt dömdes de båda i fjol till två respektive ett år och sex månaders fängelse. Men sedan båda parterna, åklagaren…