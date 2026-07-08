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Fotbolls VM
Palestinastöd på VM-läktarna – och på planen
Palestina har fått ett stort stöd under VM-matcherna i USA, Kanada och Mexiko.
Fotograf: Skärmdump/Facebook
Publicerad 8 juli 2026 kl 12.12
Palestina har fått ett stort stöd av publiken på VM-matcherna i USA, Kanada och Mexiko. Och i matchen mellan Egypten och Australien i Dallas, också på planen. Efter segern med 4-2 vecklade den egyptiske tränaren Hossam Hassan ut en palestinsk flagga. Han tillägnade segern det palestinska folket: – Jag tillägnar den här segern de egyptiska…
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