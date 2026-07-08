Billigare bensin gör inte Sverige till Sverige igen

”Vi gör Sverige till Sverige igen”. Så lyder Sverigedemokraternas nya valslogan, som nu smälls upp över hela landet.

Jag säger bara: Wow! Då vill väl Jimmie & c:o förstås att Sverige ska lämna Nato och bli en alliansfri röst för fred och nedrustning igen? Och skrota det landsförrädiska DCA-avtalet som ger USA tillgång till vår militära infrastruktur? Och att vi lämnar EU och blir mer självständiga igen? Kanske vill de se en återgång till en mer solidarisk utrikespolitik där regeringen tar ställning för kämpande folk i förtryckta länder?

De vill säkert också åter ge facket vetorätt för arbetskraftsimport? Och förbjuda bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar?

Naturligtvis vill de väl avbolagisera allmännyttan och återinföra en social bostadspolitik? Kanske till och med bygga ett nytt miljonprogram?

Och självklart se till att all kollektivtrafik åter är i offentlig regi? Och återförstatliga järnvägen? Och ge oss ett icke-vinstdrivande och fungerande postväsende igen?

Och befria skolan, vården och omsorgen från marknadskrafterna?

Eller nej just ja, de vill ju bara slänga ut alla blattar. Och kanske sänka bensinpriset också (även om det aldrig varit särskilt svenskt med billig soppa…).