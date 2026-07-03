SD-politiker döms för grovt bedrägeri

Håkan Malmström är den senaste i raden av sverigedemokratiska politiker som har svårt att leva upp till partiets eget krav om godtagbar vandel för att få bo i Sverige. I förra veckan dömdes Malmström, tidigare en av SD:s ledande politiker i Västerås, för grovt bedrägeri. Straffet: fängelse villkorligt och 200 timmars samhällstjänst. Han ska också…