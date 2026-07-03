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SD-politiker döms för grovt bedrägeri
SD-politikern Håkan Malmström tyckte att han hade rätt till både lön och ersättning för utebliven arbetsförtjänst när han deltog i olika politiska möten. Nu döms Malmström för bedrägeri.
Fotograf: Proletären/Sverigedemokraterna
Publicerad 3 juli 2026 kl 10.00
Håkan Malmström är den senaste i raden av sverigedemokratiska politiker som har svårt att leva upp till partiets eget krav om godtagbar vandel för att få bo i Sverige. I förra veckan dömdes Malmström, tidigare en av SD:s ledande politiker i Västerås, för grovt bedrägeri. Straffet: fängelse villkorligt och 200 timmars samhällstjänst. Han ska också…
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