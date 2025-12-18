Lås upp hela webbplatsen
SD-ledamot hade nazigömma – medlem i ”Svenskar som stödjer Israel”
Sverigedemokraternas riksdagsledamot Göran Hargestam avgår efter att han slarvat bort sin låda med nazistmemorobilia. Men samtidigt som han samlat på sig nazistpokaler och idolbilder av Hitler har han också varit medlem i gruppen Svenskar som stödjer Israel.
Politikern Göran Hargestam har haft en nazistgömma hemma, samtidigt som han varit medlem i gruppen Svenskar som stödjer Israel. Fotograf: Riksdagen/GilPe - National Resistance Museum, Luxembourg/Skämrdump/Montage: Proletären
Publicerad 18 december 2025 kl 16.00
Sverigedemokraternas riksdagsledamot Göran Hargestam har avgått efter att Expressen avslöjat hans nazistgömma. Samtidigt var ledamoten medlem i gruppen Svenskar som stödjer Israel som Proletären tidigare visat svämmat över av hat och rasism. Riksdagsledmoten hade vid en flytt lämnat kvar flera flyttlådor fyllda med nazistmemorobilia. Bland innehållet fanns Mein Kampf på tyska från både 1933 och…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.