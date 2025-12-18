SD-ledamot hade nazigömma – medlem i ”Svenskar som stödjer Israel”

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Göran Hargestam har avgått efter att Expressen avslöjat hans nazistgömma. Samtidigt var ledamoten medlem i gruppen Svenskar som stödjer Israel som Proletären tidigare visat svämmat över av hat och rasism. Riksdagsledmoten hade vid en flytt lämnat kvar flera flyttlådor fyllda med nazistmemorobilia. Bland innehållet fanns Mein Kampf på tyska från både 1933 och…