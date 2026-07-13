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Folkmordsanhängaren och krigshöken Lindsey Graham är död
Den nykonservativa republikanska senatorn ägnade de sista åren av sitt liv åt att förespråka mer krig och att Israel borde använda kärnvapen mot Gaza.
Lindsey Graham valdes in i senaten 2003. Innan dess var han ledamot i USA:s representanthus mellan 1995-2003. Fotograf: Gage Skidmore
Publicerad 13 juli 2026 kl 14.41
Den 71-årige Trump-trogne senatorn från South Carolina, Lindsey Graham, avled under lördagskvällen efter en ”kortvarig och plötslig sjukdom”. Så sent som i fredags var han i Kiev på sitt tionde besök i Ukraina och skakade hand med president Volodymyr Zelenskyj. Graham besökte bland annat drönarfabriker och diskuterade sanktioner mot Ryssland. Lindsey Graham var känd för…
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