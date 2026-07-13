Folkmordsanhängaren och krigshöken Lindsey Graham är död

Den 71-årige Trump-trogne senatorn från South Carolina, Lindsey Graham, avled under lördagskvällen efter en ”kortvarig och plötslig sjukdom”. Så sent som i fredags var han i Kiev på sitt tionde besök i Ukraina och skakade hand med president Volodymyr Zelenskyj. Graham besökte bland annat drönarfabriker och diskuterade sanktioner mot Ryssland. Lindsey Graham var känd för…