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Krigsindustrin

Försvarsmakten köpte AI-system som tros ligga bakom massakern mot flickskolan i Minab

Samtidigt som flera europeiska länder distanserar sig från Palantir fördjupar Sverige sitt samarbete med det ökända företaget. Hemliga chattar visar att Försvarsmakten skrivit på ett avtal för ett AI-krigssystem – men varken Försvarsmakten eller Pål Jonsson (M) vill kommentera affären.
En protest den 21 februari utanför Barclays kontor i Aberdeen mot bankens finansiella kopplingar till Israel. Fotograf: Lucas Kendall
Publicerad 10 juli 2026 kl 12.41
Tech- och spionbolaget Palantirs analysverktyg används av israeliska IDF i folkmordet i Gaza, av Ice-agenter i USA för att spåra papperslösa och av stater runt om i världen för att massövervaka sina medborgare. USA har använt Palantirs AI-krigssystem för att döda tusentals personer i kriget mot Iran. På krigets första dag, den 28 februari, förstörde…

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