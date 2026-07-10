Försvarsmakten köpte AI-system som tros ligga bakom massakern mot flickskolan i Minab

Tech- och spionbolaget Palantirs analysverktyg används av israeliska IDF i folkmordet i Gaza, av Ice-agenter i USA för att spåra papperslösa och av stater runt om i världen för att massövervaka sina medborgare. USA har använt Palantirs AI-krigssystem för att döda tusentals personer i kriget mot Iran. På krigets första dag, den 28 februari, förstörde…