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USA
Artister hoppar av Trump-jippo
De Freedom 250-konserter, som enligt Donald Trump skulle vara en stor del i USA:s 250-årsjubileum, har förvandlats till ett monumentalt fiasko. Artisterna ställer inte upp.
Publicerad 3 juni 2026 kl 10.15
USA:s artistelit är inte Trump-anhängare. Flertalet av de artister som var tänkta som huvudnummer i serien av Freedom 250-konserter den 25 juni-10 juli, har hoppat av. Country-stjärnan Martin McBride är en av dem. McBride vill inte uppträda på ett evenemang tänkt som en hyllning till president Trump: – Jag har tillbringat hela min karriär med…
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