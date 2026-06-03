Artister hoppar av Trump-jippo

USA:s artistelit är inte Trump-anhängare. Flertalet av de artister som var tänkta som huvudnummer i serien av Freedom 250-konserter den 25 juni-10 juli, har hoppat av. Country-stjärnan Martin McBride är en av dem. McBride vill inte uppträda på ett evenemang tänkt som en hyllning till president Trump: – Jag har tillbringat hela min karriär med…