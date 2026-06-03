Byggnads: Ja till sex timmars arbetsdag, nej till mer kärnkraft

Byggnads är med sina över 100 000 medlemmar LO:s fjärde största förbund (efter Kommunal, IF Metall och Handels). En stor organisation, vars politik kan ge genomslag. Här är några motioner som behandlades på kongressen och kan påverka LO i stort, kommande avtalsrörelse och den politiska debatten. Förbundsstyrelsen I dag får den som blir vald till ordförande…