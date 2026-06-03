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Byggnads kongress
Byggnads: Ja till sex timmars arbetsdag, nej till mer kärnkraft
Byggnads kongress behandlade omkring 400 motioner. Många av dem politiskt viktiga. Här är ett axplock.
Fotograf: Proletären
Publicerad 3 juni 2026 kl 09.57
Byggnads är med sina över 100 000 medlemmar LO:s fjärde största förbund (efter Kommunal, IF Metall och Handels). En stor organisation, vars politik kan ge genomslag. Här är några motioner som behandlades på kongressen och kan påverka LO i stort, kommande avtalsrörelse och den politiska debatten. Förbundsstyrelsen I dag får den som blir vald till ordförande…
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