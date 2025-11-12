Den fabricerade sanningen

Vänskapsförbundet Sverige-Israel fick föra ut sin propaganda på bokmässan i Göteborg i år, mitt under pågående folkmord i Gaza. Här är tio av de värsta israeliska lögnerna som föredragshållaren Christina Toledano Åsbrink rapade upp i föreningens monter när hon förnekade svälten i Gaza.

”Den fabricerade svälten i Gaza”, ”Bosättarvåld och illegala byggen – sant eller falskt?” och ”UNRWA, länken mellan terror och FN”. Så lydde några av rubrikerna på förbundets program på Bokmässan i år. Fotograf: Proletären