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Basket
Trumpfamiljen köper in sig i toppidrotten
Joshua Kushner, bror till Donald Trumps svärson Jared Kushner, är i färd med att köpa toppklubben Los Angeles Lakers i basketligan NBA.
Joshua Kushner (infälld bild) äger snart Los Angeles Lakers, en av basketvärldens mest berömda klubbar/franchises som fostrat legendarer som Shaquille O'Neal och Kobe Bryant. Bild från äldre säsong med stjärnorna LeBron James och Carmelo Anthony, som avslutade sin NBA-karriär i Lakers. Fotograf: Erik Drost/ Swinxy / Montage: Proletären
Publicerad 2 september 2026 kl 12.41
Tillsammans med kompanjonen Bob Iger, tidigare vd i Disneykoncernen, håller Joshua Kushners riskkapitalbolag Thrive Capital på att köpa det legendariska NBA-laget Los Angeles Lakers. Pris: 12,5 miljarder dollar. Stora grupper bland LA Lakers många fans protesterar mot att Kushner får köpa klubben, som nu de facto blir en del av Donald Trumps affärsimperium. Joshua Kushner…
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