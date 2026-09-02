Trumpfamiljen köper in sig i toppidrotten

Joshua Kushner, bror till Donald Trumps svärson Jared Kushner, är i färd med att köpa toppklubben Los Angeles Lakers i basketligan NBA.

Joshua Kushner (infälld bild) äger snart Los Angeles Lakers, en av basketvärldens mest berömda klubbar/franchises som fostrat legendarer som Shaquille O'Neal och Kobe Bryant. Bild från äldre säsong med stjärnorna LeBron James och Carmelo Anthony, som avslutade sin NBA-karriär i Lakers. Fotograf: Erik Drost/ Swinxy / Montage: Proletären