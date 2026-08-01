Norden ger Infantino nobben

Efter ett möte i Helsingfors i helgen har fotbollsförbunden i Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge och Färöarna beslutat att ta sin hand från Fifabossen Gianni Infantino. Infantino, som i flera år också med alla medel fifflat bort kraven på en fotbollsbojkott av Israel, fick kritik när han på eget bevåg överräckte Fifa:s nyinstiftade fredspris till…