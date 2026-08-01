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Fotboll
Norden ger Infantino nobben
De nordiska ländernas fotbollsförbund tar gemensamt avstånd från Fifabossen Gianni Infantino. Han kommer inte att få deras stöd på årsmötet i mars. Supportrarna håller med.
De nordiska länderna säger gemensamt Nej/Nei/Ei till Infantino. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 26 augusti 2026 kl 12.31
Efter ett möte i Helsingfors i helgen har fotbollsförbunden i Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge och Färöarna beslutat att ta sin hand från Fifabossen Gianni Infantino. Infantino, som i flera år också med alla medel fifflat bort kraven på en fotbollsbojkott av Israel, fick kritik när han på eget bevåg överräckte Fifa:s nyinstiftade fredspris till…
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