Wikipediagrundaren: ”CIA har ’komprometterat’ encyklopedin”

Wikipedias medgrundare, Larry Sanger, anklagar underrättelsetjänsten CIA för att utnyttja encyklopedins anonymitetsregler för att redigera artiklar och sprida propaganda som tjänar USA:s och amerikanska bolags intressen. – Jag tror att Wikipedia redan är komprometterat, säger Sanger i en intervju med tyska dagstidningen Berliner Zeitung som publicerades den 7 augusti. – Det vi vet med säkerhet…