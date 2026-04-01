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Wikipediagrundaren: ”CIA har ’komprometterat’ encyklopedin”

Wikipedias medgrundare berättar i en tysk intervju hur CIA och PR-företag använt plattformen som verktyg för att sprida fördelaktiga budskap och undangömma kritik.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 17 augusti 2026 kl 10.31
Wikipedias medgrundare, Larry Sanger, anklagar underrättelsetjänsten CIA för att utnyttja encyklopedins anonymitetsregler för att redigera artiklar och sprida propaganda som tjänar USA:s och amerikanska bolags intressen. – Jag tror att Wikipedia redan är komprometterat, säger Sanger i en intervju med tyska dagstidningen Berliner Zeitung som publicerades den 7 augusti. – Det vi vet med säkerhet…

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