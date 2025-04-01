Blåa trikåer i di blåes stad – Fantomen kommer till Malmö

Seriehjälten Fantomen har flera gånger vandrat på Sveriges gator – först i Stockholm 2019, senare i Uppsala 2024 och i fjol även i Göteborg. Nu är turen kommen till Malmö.

– En pojkdröm, säger Malmöbon Mats Kejonen, som står för manus.

Mats Kejonen, ursprungligen från Kiruna, har på sistone fått uppmärksamhet för sin serietolkning av Kommunistiska Manifestet (Verbal, 2024), samt Finnkampen, sverigefinnarnas historia i serieformat (samma förlag, 2025).

Men ”Fantis” var en speciell utmaning.

– Fantomen var mitt första möte med tecknade serier, så det känns så klart jättestort att få föra traditionen vidare.

Mats Kejonen har ett stort historiskt intresse och berättar att Malmö var en knutpunkt för internationellt spioneri under kalla kriget. Något som hans Fantomenäventyr, som utspelar sig 1953, tar avstamp i.

Flera historiska händelser vävs in i handlingen – till exempel att Malmö FF tog SM-guld samma år. Vid denna tid bodde även en mycket känd svårmodig regissör i staden.

– Fantomen får alltså träffa Ingmar Bergman, säger Mats Kejonen glatt.

Vilken mer svensk stad i vill du se Fantomen i?

– Som Kirunabo så hoppas jag ju såklart att Fantomen en dag kan komma till gruvstaden.

Fantomen nr 18-19, 2026 når kioskhyllorna den 19 augusti. Malmöäventyret är skrivet av Mats Kejonen, tecknat av den rutinerade Fantomentecknaren Janusz Ordon och tidningen ges som vanligt ut av Egmont Story House, med säte i just Malmö.