Ett fritt Palestina – från floden till havet

Israel är en apartheidstat och bosättarkoloni grundad på folkmord och tvångsfördrivning. I snart tre år har Israel bedrivit ett förintelsekrig i Gaza med det uttalade målet att utplåna palestinier. Över 90 procent av alla bostadshus i Gaza har förstörts. Kriget är en fortsättning på den ockupation och det förtryck som pågått sedan Nakba 1948, då 750.000 palestinier fördrevs från sina hem.

Samtidigt har bosättarvåldet i ockuperade Västbanken nått historiskt höga nivåer. I oktober 2025 registrerade FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) det högsta antalet israeliska bosättarattacker på en månad sedan statistik började föras 2006. Hundratals palestinier dödas varje år i dessa attacker.

Den etniska rensningen av Palestina och totalförstörelsen av Gaza hade inte varit möjlig utan västvärldens uppbackning. Och Sverige är i allra högsta grad delaktiga.

Svenska vapenföretag och Sveriges militär exporterar och importerar krigsmateriel till och från Israel. AP-fonderna har investerat miljarder av våra pensionspengar i israeliska företag. Handeln med Israel har ökat och svenska universitet har nära samarbeten med israeliska folkmordsuniversitet. Volvos grävmaskiner och hjullastare används för att demolera palestinsk egendom, bygga upp illegala israeliska bosättningar och jämna hela bostadsområden i Gaza med marken.

Kommunistiska Partiet stödjer den palestinska motståndskampen på dess egna villkor. Foto: Proletären

Palestinasolidariteten har varit en kärnfråga för Kommunistiska Partiet sedan partiets grundades 1970. Partiet stödjer den palestinska befrielsekampen på dess egna villkor. Enligt internationell rätt har alla ockuperade folk rätt att göra motstånd, såväl civilt som väpnat. Kommunistiska Partiet driver på för en bojkott av Israel, på alla nivåer.

Kommunistiska Partiet stödjer ett enat och fritt Palestina – från floden till havet – där alla medborgare, oavsett bakgrund, ska åtnjuta samma fri- och rättigheter. Vi slår vakt om palestiniernas självklara rätt att återvända.

Kampen för ett fritt Palestina är en kamp mot USA-imperialismen. Bakom Israel står USA och EU. För att folket inte bara i Palestina utan i hela världen ska få leva i frihet, med värdighet och rätt till självbestämmande, är den antiimperialistiska kampen mot USA avgörande.

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