Den evige följeslagaren

Det var en varm dag, mitt i sommaren. Det hände i Djupvik, ett dåförtiden slumrande fiskeläge på sydvästra Gotland med en liten kiosk. Nuförtiden är den ene stockholmaren som äger ett skjul där där rikare än den andre.

Det är nu snart 30 år sedan och det var vid kiosken det hände. Jag vill säga 1997 men andra minnen pekar mot 1999. Jag var ung, elva-tolv år och han var gammal redan då, nyss fyllda 60. Vi har hängt ihop