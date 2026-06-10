Tredje SD-sexbrottslingen på kort tid

Daniel Hribar är den tredje SD-politikern på kort tid som åkt fast eller dömts för sexuellt relaterad brottslighet. Västmanlands tingsrätt har dömt Hribar, 25, till ett år och tre månaders fängelse för grovt barnpornografibrott. Hribar blev också av med två datorer och en mobiltelefon, fullproppade med grov barnporr.

Hribar greps med omfattande mängder barnpornografiskt material i sin bostad i Västerås: 581 filmer med en total speltid på nära 100 timmar, varav 540 filmer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial där mycket små barn utsattes för våldtäkter och andra övergrepp.

Hribar, som fram till och med förra året hade uppdrag för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Västerås och kommundelsnämnden i Skultuna, är den fjärde politiskt engagerade sverigedemokraten som på kort tid åkt fast och dömts för sexualrelaterad brottslighet.

I skuggan av uppmärksamheten kring den knarkande rattfylleristen och polisen Katja Nyberg, numera riksdagsvilde men tidigare ledamot för SD, har under den senaste tiden också Mariestads tunga SD-namn Bo Heijl, 75, dömts för våldtäkt och sexuellt ofredande till tre och ett halvt års fängelse. Åklagaren har överklagat domen och vill att Heijl ska få straffet skärpt till fem års fängelse. Kent Sundström, förtroendevald för SD i Sundsvall, har dömts till 2000 kronor i böter för förargelseväckande beteende – Sundström onanerade i en park, i närheten av lekande barn.

I förra veckan avgick riksdagsmannen Michael Rubbestad från Örebro, misstänkt för grova barnpornografibrott. 45-årige Rubbestad var vice gruppledare för SD i riksdagen och god vän med Jimmie Åkesson. Sverigedemokraterna har valt att ersätta den misstänkte pedofilen Rubbestad i riksdagen med 49-årige Daniel Spiik – en person som för några år sedan bedömdes vara så psykiskt labil att han fick sina jaktvapen beslagtagna av polisen.

Det var inför valet 2022 som polisen tog hand om Spiiks vapen. Beslaget bekräftades senare av förvaltningsrätten i Karlstad. Ur domen:

”Polismyndigheten har mottagit uppgifter om Daniel Spiiks mående som är av sådant slag att det finns anledning att ifrågasätta hans lämplighet att inneha skjutvapen. Dessa uppgifter har också delvis bekräftats av Daniel Spiik själv…”.

I en senare intervju visar Spiik dock noll sjukdomsinsikt när han får frågan om han har problem med sitt mående i dag?

– Nej, det är faktiskt riktigt, riktigt bra, och det har det nog egentligen alltid varit, sade han.

På onsdagen, efter Proletärens pressläggning, kommer domen mot den man i Kramfors, en före detta Hells Angelsboss, Israelvän och islamhatare som drogade och sålde sin fru till över 100 män, som står åtalad för bland annat flera våldtäkter, grovt koppleri och misshandel.

Rättegången i Ångermanlands tingsrätt avslutades i den 26 maj med beslutet att mannen ska hållas fortsatt häktad: ett tecken på att han kommer att bli dömd.