Tidigare M-ledamot rycker ut till försvar av pedofili

Det var i förra veckan som SD-riksdagsmannen Michael Rubbestad, god vän med partiledaren Jimmie Åkesson, greps för grova barnpornografibrott. Nu träder den förre moderate riksdagsledamoten Maria Abrahamsson fram till försvar för Rubbestad.

På sociala medier skriver Abrahamsson att hon själv inte konsumerar barnpornografi, men att den som tittar på pornografi där små barn utnyttjas sexuellt, inte alls behöver vara pedofil:

– Du begår inga sexuella övergrepp på barn genom att titta på barnpornografi. Om du sitter hemma och blir upphetsad av nakna barn i ditt sinne så att säga, så är du ju inte någon förgripare, menar Maria Abrahamsson. Pedofili är att begå sexuella övergrepp på barn. Men tittar du på barnporr har du ju inte begått något övergrepp på barnet. Du är inte pedofil.

En uppfattning som går stick i stäv med den som bland annat Epcat, organisationen som arbetar mot utnyttjande av barn, företräder.

Den förre M-riksdagsledamoten Abrahamsson, tidigare också ledarskribent på SvD, tycker att rapporteringen kring Rubbestad är för uppskruvad:

– Kan vi stoppa paniken lite, skriver Abrahamsson och kritiserar också sin partikamrat och statsminister Ulf Kristersson som krävt hårda straff för barnpornografibrott.

Redan 1980 blev det straffbart att sprida barnpornografi i Sverige, och 1999 förbjöds innehav av barnpornografi. Sedan 2010 är det också förbjudet att titta på barnpornografiska bilder och/eller filmer.

Maria Abrahamsson har en juristutbildning, men är på kant med både verkligheten och lagen. I Brottsbalkens 16 kapitel, §10 stadgas att ”den som skildrar, innehar, sprider, producerar eller på annat sätt befattar sig med pornografiska bilder av barn döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år; vid grovt brott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år”.